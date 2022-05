Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Andrea conquista la sua fiducia, Matteo…

Veronica Rimondi verso la scelta a Uomini e Donne

Per Veronica Rimondi, esattamente come per Luca Salatino, si sta avvicinando il momento della scelta. La tronista di Uomini e Donne sta conoscendo senza filtri i suoi corteggiatori di cui sta provando a fidarsi nonostante, come ha più volte sottolineato, sia una persona molto diffidente. Tra tutti i corteggiatori, Veronica aveva cominciato a conoscere Fernando che, però, ha deciso di eliminare dopo poche esterne non vedendolo realmente interessato. La tronista ha poi mostrato interesse per Federico con cui c’è stata un’ottima partenza. Tuttavia, l’arrivo di Matteo ha messo tutto in discussione. Il corteggiatore, infatti, non ha perso tempo cominciando a corteggiarla con fiori, esterne da favola e serenate.

Gesti e attenzioni che hanno conquistato Veronica la quale, tuttavia, nelle scorse puntate, ha mostrato un po’ di delusione nei confronti di Matteo, reo di non averle dimostrato interesse durante la settimana in cui non si sono visti.

Veronica Rimondi sempre più vicina ad Andrea

Decisa a fare una scelta che le permetta di trovare una persona con cui costruire una storia importante, Veronica Rimondi ha deciso di dare spazio anche ad Andrea con cui è nato immediatamente un feeling particolare che non è sfuggito all’attenzione dei fan del programma di Maria De Filippi. Schietto e diretto esattamente come Veronica, Andrea, esterna dopo esterna, sta conquistando la fiducia della tronista.

“Sono contentissima, devo essere sincera: è l’esterna più bella della settimana. È iniziata con uno scontro, che non era uno scontro, era più un confronto. Andrea riesce a tirare fuori il mio carattere, chi sono io veramente. Poi il suo carattere mi piace molto: lo vedo sincero, diretto. Riesco ad avere un confronto che sia costruttivo”, sono state le parole di Veronica dopo l’ultima esterna con Andrea.

