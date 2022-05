Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Arriva il primo bacio con Matteo?

Veronica Rimondi tra Matteo, Andrea e Federico

Veronica Rimondi continua a conoscere i suoi corteggiatori sperando di trovare il principe azzurro con cui vivere una favola d’amore quando Uomini e Donne finirà. La tronista si sta concentrando soprattutto sulla conoscenza con Matteo e Federico con cui ha fatto più esterne. Entrambi, ma in modo diverso, le hanno dimostrato il proprio interesse, ma con nessuno dei due è andata oltre. Veronica, infatti, ha ammesso di essere una persona molto diffidente e, per il momento, non ha ancora dato il suo primo bacio.

Il corteggiatore che ha tentato di strapparle il primo bacio è stato Matteo che, dopo averle regalato delle rose rosse e un’esterna principesca, le ha anche fatto una serenata. Veronica, però, ha preferito non baciarlo. Sarà accaduta la stessa cosa nella nuova esterna?

Veronica Rimondi, i dubbi sui corteggiatori

Veronica Rimondi sta vivendo il trono con assoluta tranquillità conoscendo senza filtri i suoi corteggiatori e lasciandosi andare alle emozioni che prova. Tuttavia, la tronista di Uomini e Donne teme di essere presa in giro e, pur provando delle emozioni, preferisce non lasciarsi totalmente andare.

Nelle scorse puntate, di fronte alle parole di Gianni Sperti che ha ammesso di credere di più all’interesse di Federico che a quello di Matteo i cui gesti, a detta dell’opinionista sarebbero troppo costruiti, Veronica ha spiegato di avere, a sua volta, tanti dubbi da sciogliere. Lo farà nella nuova puntata? Con chi avrà deciso di fare l’esterna? E a chi avrà dato il suo primo bacio da tronista?

