Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Arriva il primo bacio? Matteo, Federico…

Veronica Rimondi tra Federico, Matteo e Andrea

Veronica Rimondi sta continuando la conoscenza con Federico, Matteo e Andrea. Con i primi due ha fatto più esterne e instaurato un rapporto più profondo mentre le esterne con Andrea, finora, sono state semplicemente di conoscenza. Tra i tre corteggiatori, la tronista di Uomini e Donne prova un interesse particolare per Matteo di cui, tuttavia, si è lamentata nel corso dell’ultima puntata di cui è stata protagonista non avendo ricevuto da lui le attenzioni che si sarebbe aspettata nonostante la mancata esterna.

In una precedente esterna, inoltre, Veronica aveva rifiutato di baciarlo spiegando, poi, di non essere ancora pronta a fare un passo del genere. Il primo bacio della tronista, così, non è ancora arrivato. Ci sarà un colpo di scena nella prima puntata settimanale di Uomini e Donne?

Veronica Rimondi e Matteo: le parole del corteggiatore di Uomini e Donne

Tra Federico, Matteo e Andrea, il corteggiatore che, per il momento, ha più chanche di conquistare il cuore di Veronica Rimondi è sicuramente Matteo. Il corteggiatore di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata al magazine del dating show di canale 5, ha parlato di Veronica e della sua scelta di corteggiarla. “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne poco dopo che è iniziato il trono di Veronica. Per essere preciso, sono sceso da quelle scale per conoscere lei, perché fin dall’inizio mi ha dato l’idea di una tronista atipica, nel senso positivo della parola, rispetto ai percorsi precedenti”, ha detto la tronista.

“L’idea del futuro con Veronica c’è. Anche se è presto, comunque ci penso. Sarà sicuramente un po’ difficile, perché io vivo a Roma, lei vive a Ferrara, però allo stesso tempo penso che se due si piacciono davvero, sarebbe solo un problema di logistica facilmente risolvibile. Io credo che siamo affini, nel modo in cui viviamo. Pensando a un futuro con lei, penso positivo”, ha concluso.

