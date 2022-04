Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Crisi con Fernando “Mi hai ciucciato il dito…”

Prima crisi per la tronista Veronica Rimondi durante il suo percorso sul trono di Uomini e donne. In particolare, dopo l’ultima esterna con Fernando, Veronica non nasconde di avere molti dubbi. Al centro dello studio, dopo la durissima lite tra Alessandro Vicinanza, Gianni Sperti e Armando Incarnato, Veronica e Fernando si accomodano l’uno di fronte all’altra per rivivere l’esterna fatta e confrontarsi su quanto accaduto tra loro. A Maria De Filippi, Veronica spiega di avere dubbi su Fernando a causa degli atteggiamenti. Pur spiegando di essere timido e frenato, alcuni atteggiamenti del corteggiatore non la convincono.

“Sono fatto così. All’inizio di una conoscenza sono frenato”, spiega Fernando, ma Veronica non ci sta. “Allora perchè mi hai ciucciato il dito? Fuori ti avrei dato una sberla“, sbotta la tronista.

Veronica Rimondi, tanti dubbi su Fernando a Uomini e donne

Veronica non nasconde di temere di essere presa in giro da Fernando in cui vede un “personaggio televisivo” spiega la tronista ricordando anche la questione dei followers su Instagram. Il corteggiatore spiega di essere semplicemente frenato davanti alle telecamere e di voler andare avanti. La tronista, tuttavia, pur avendo mille dubbi sul corteggiatore, decide di non eliminarlo e di volerlo conoscere ancora.

Fernando, dunque, riuscirà a conquistare la fiducia della tronista che, caratterialmente, è molto diffidente? Il percorso di Veronica è appena cominciato, ma le sue idee sono chiarissime. Riuscirà a fidarsi di Fernando? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

