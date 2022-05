Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Lettera privata da Matteo: Gianni e Tina…

Veronica Rimondi, nuova esterna con Matteo a Uomini e Donne

Dopo aver discusso con il cavalier Franco, risentito da un consiglio che ha dato a Gemma Galgani, Veronica Rimondi, nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 maggio, ha raggiunto il centro dello studio per vedere l’esterna con Matteo. Dopo un inizio idilliaco con il corteggiatore fatto di esterne da favola, rose rosse inviate mentre era in esterna con altri corteggiatori e serenate, Veronica ha deciso di non uscire per un po’ con Matteo dando spazio ad Andrea con cui il feeling sta crescendo sempre di più.

Biagio Di Maro offende Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Mi piaci dalla testa a....

Durante le puntate in cui non sono usciti, la tronista ha ammesso di essere un po’ delusa da Matteo che, restando a casa, non ha compiuto alcun gesto che potesse far pensare a Veronica che sentiva la sua mancanza. Per chiarire la situazione, la Rimondi ha così portato nuovamente in esterna Matteo.

La lettera di Matteo a Veronica Rimondi divide il pubblico di Uomini e Donne

Dopo un’esterna di chiarimento, Veronica Rimondi e Matteo si sono confrontati in studio. Il corteggiatore ha così consegnato una lettera alla tronista chiedendole, però, di non leggerla davanti a tutti. “Matteo stai corteggiando Veronica. Non ha senso una lettera privata”, ha osservato Gianni Sperti che, con Tina Cipollari, ha provato a convincere Veronica a leggerla. La tronista ha così spiegato di non aver problema, ma di voler rispettare la volontà di Matteo.

Franco, lite con Veronica Rimondi a Uomini e Donne/ "Ridicolo": Maria sbotta e...

Il corteggiatore ha così aggiunto che è una lettera in cui ha provato a far conoscere a Veronica altre parti di sè. “Forse ci sono cose che non vuole fa sapere”, ha detto ancora Maria De Filippi che ha lasciato a Veronica e Matteo la scelta che hanno così deciso di non leggere la lettera.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Giacomo chiude: "Una conoscenza non deve..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA