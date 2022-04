Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Matteo prova a baciarla: lei si gira e…

Veronica Rimondi tra Andrea e Matteo a Uomini e Donne

Veronica Rimondi tra Matteo e Andrea nella puntata di Uomini e Donne del 28 aprile. Dopo la lite tra Bruno e Pinuccia, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la tronista che, oggi, ha scelto di lasciare a casa Federico per uscire con Matteo e Andrea. Il primo continua a corteggiarla in modo romantico mentre il secondo che, nelle scorse puntate aveva avuto modo di mettersi in mostra discutendo anche con Tina Cipollari, punta su un’esterna tranquilla e semplicemente di conoscenza.

L’esterna con Matteo è quella che viene più commentata in studio soprattutto perchè il corteggiatore ha provato a baciare Veronica la quale, però, ha preferito non farlo. “Troppo presto?“, chiede Maria De Filippi. “Sì, ma non perchè sono una che pensa che si debba baciare solo il fidanzato con cui sta da otto anni“, spiega la tronista che non ha ancora dato il primo bacio.

Veronica Rimondi, la conoscenza con Matteo continua ma Gianni Sperti ha dubbi

Matteo, sin dal primo giorno nello studio di Uomini e Donne, ha conquistato Tina Cipollari con la sua bellezza e i suoi modi eleganti. Gianni Sperti, però, nella puntata di Uomini e Donne del 28 aprile, spiega di preferire Federico trovando Matteo “troppo costruito”. “Le tue esterne sono tutte uguali”, spiega Gianni che non si fida affatto della perfezione che lascerebbe trasparire dai propri modi di fare Matteo.

Veronica, da parte sua, non nasconde di avere tanti dubbi. Il suo percorso, però, è cominciato da poche settimane e il momento della scelta appare molto lontano. Ad oggi, tuttavia, sembrerebbe puntare proprio su Matteo e Federico.

