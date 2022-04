Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Tra Federico e Matteo, la tronista svela che…

Veronica Rimondi continua a conquistare la fiducia del pubblico di Uomini e Donne. Schietta, sincera e senza filtri, la tronista sta portando avanti il suo percorso nel programma di Maria De Filippi sperando di poter concludere il suo percorso con un finale da favola. Veronica sarà sicuramente l’ultima a scegliere il ragazzo con cui cominciare una storia lontano dalle telecamere. Il suo percorso, infatti, è appena iniziato, ma ci sono già due corteggiatori che hanno conquistato le sue attenzioni ovvero Federico e Matteo.

Daniela e Davide, Uomini e Donne/ Lei chiude: "Mi ha fatto una scenata di gelosia..."

Con Federico ha già fatto diverse esterne e, nello studio di Uomini e Donne, ha ammesso di avere fiducia in lui considerandolo un ragazzo vero e trasparente. Con Matteo, invece, ha fatto solo un’esterna che, però, l’ha convinta a trattenerlo in trasmissione per conoscerlo meglio. Cosa accadrà oggi?

Veronica Rimondi: i dubbi su Fernando

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? Veronica tornerà al centro dello studio per raccontare i dettagli delle esterne fatte? Sarà uscita ancora con Matteo e Federico o avrà scelto di uscire con Fernando? Anche con quest’ultimo, la tronista si è trovata inizialmente bene. Tuttavia, alcuni atteggiamenti del corteggiatore le hanno lasciato vari dubbi. Molto diffidente caratterialmente, Veronica ha ammesso di non fidarsi di lui.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Tutto finito con Jolanda: Tina e Gianni...

Fernando sarà riuscito a farle cambiare idea? La tronista lo avrà scelto per un’esterna o l’avrà lasciato in panchina preferendo uscire con nuovi corteggiatori? Sono diversi, infatti, i ragazzi che stanno provando a conquistare le sue attenzioni. Veronica, dunque, sarà uscita con nuovi corteggiatori o avrà preferito ancora Federico, Matteo o Fernando?

LEGGI ANCHE:

Federica Aversano, tronista a Uomini e donne?/ Il gossip: "De Filippi spinge per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA