Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Tra Federico e Matteo, Tina Cipollari commenta e…

Dopo il confronto con Fernando, Veronica Rimondi torna al centro dello studio, nella puntata di Uomini e Donne del 12 aprile, per un confronto con Federico e Matteo. Di fronte alla tronista si accomoda prima Federico con cui Veronica ha scelto di fare un’altra esterna. Tra i due la conoscenza sta andando avanti senza intoppi e, alla domanda diretta di Maria De Filippi, la tronista spiega di sentire Federico molto sincero e trasparente. Nei confronti del corteggiatore, dunque, la tronista non ha i dubbi che, invece, ha ammesso di avere nei confronti di Fernando che assiste a tutto senza commentare.

Dopo il momento con Federico, Veronica resta al centro dello studio per rivivere l’esterna fatta con un ragazzo nuovo. La tronista ha portato fuori Matteo il cui ingresso conquista immediatamente Tina Cipollari che si lascia andare ad una serie di complimenti.

Veronica Rimondi, colpo di fulmine con Matteo? Tina Cipollari approva

Matteo, elegante e con due occhi profondissimi, conquista non solo Veronica, ma anche Tina Cipollari. “E’ proprio bello. Anche tu sei bello (dice riferendosi a Federico) ma lui è diverso“, ammette la bionda opinionista che approva la scelta della tronista. In esterna, Veronica non nasconde di essere stata colpita dallo sguardo di Matteo con cui sceglie anche di ballare.

Una scelta che Federico accetta spiegando come sia giusto così conoscendolo meno. Tra Matteo e Federico, dunque, la tronista comincia a nutrire interesse. Diversamente, Fernando appare lontano dai suoi pensieri. Il percorso di Veronica, tuttavia, è solo all’inizio.

