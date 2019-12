VERONICA RINCONTRA ANDREA BOCELLI/ Duettano in “Vivo per lei” (La porta dei sogni)

Veronica prosegue il suo racconto a La Porta dei Sogni: “c’’è stato un momento particolare della mia vita quindici anni fa, la musica mi ha permesso di superarlo, sono fasi, momenti della vita, i sogni stanno da una parte e la realtà da un’altra”. Questa sera però Veronica realizzare il sogno di rincontrare Andrea Bocelli, un sogno che diventa realtà. Mara Venier, infatti, è pronta a regalarle questo grande sogno: “dopo 29 anni andrai ad incontrare Andrea”. Veronica varca così “la porta dei sogni” e si ritrova su di un bellissimo palcoscenico accolta dalla voce di Andrea Bocelli: “ciao Veronica questo è un bellissimo palcoscenico che avresti potuto meritare, quando ti ho sentito cantare per la prima volta e quando ti ho regalato una canzone e dopo tanto tempo ci rincontriamo, ti basterà seguire il cuore”. I due cantano insieme “Vivo per lei”, un momento davvero magico che Veronica racconta così: “accompagnare Andrea sul palco è una cosa che non tutti hanno il privilegio di fare”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Veronica: “Andrea Bocelli ha scritto una canzone per me”

Veronica ha scritto a La porta dei sogni, il programma di Mara Venier su Rai1, per rincontrare Andrea Bocelli. “Grazie alla passione per la musica e per il canto tanti anni fa ho avuto l’occasione di incontrare Andrea Bocelli” – racconta la nuova protagonista del programma di Mara Venier, che oggi ha un grande sogno: “è quello di rincontrare Andrea”. Poi la ragazza racconta: “avevo 12 anni e lui 30 anni. Il rapporto è nato da questo: all’età di 11, 12 anni prendevo parte a dei concorsi canori della zona in Toscana e mi venne indicato un nome che al tempo era un tale Andrea Bocelli, che faceva piano bar e si esibiva ma trascriveva anche dei brani”. Veronica racconta anche il primo incontro: “ci siamo visti la prima volta una sera di inverno a Volterra con la mia famiglia, ci ha accolto a casa sua e ci ha fatto ascoltare il brano e siamo rimasti senza parole io e i miei genitori. Poi mi ha fatto avere uno spazio nei suoi concerti poi non ci siamo più visti, ci siamo sentiti dopo che aveva vinto Sanremo Giovani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA