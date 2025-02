Veronica Ruggeri è l’ex compagna di Nicolò De Devitiis, ospite del programma Verissimo nel giorno 22 Febbraio 2025. Sicuramente nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin l’uomo racconterà alcuni retroscena sia sul suo lavoro a Le Iene sia riguardo la sua vita privata e magari anche sulla rottura con la collega di lavoro.

Veronica Ruggeri è una conduttrice nata il 14 Aprile 1991 a Borgotaro, un piccolo comune in provincia di Parma. Si diploma presso il Liceo scientifico e prende in considerazione la carriera militare, poi però cambia idea e va all’Università a studiare Economia. Vincendo un concorso durante Miss Italia (Miss Miluna Emilia Romagna) decide di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Veronica Ruggeri inizia come fotomodella e pian piano si addentra nel mondo della televisione, partendo da programmi a livello locale. Successivamente lavora a Zelig e dal 2012 lavora come inviata a Le Iene e si occupa di vari servizi reportage su varie tematiche, sia più leggere che meno. Proprio alle Iene conosce Nicolò De Devitiiis.

Veronica Ruggeri, ex fidanzata di Nicolò De Devitiis: l’amore nato due volte a Le Iene

Per quel che riguarda la vita pirata Veronica Ruggeri ha avuto una breve liaison con il calciatore Comi, ex Milan e poi giocatore di categorie inferiori. Veronica ha prima una storia con la Iena Stefano Corti e successivamente si separano, con la ragazza che inizia nel 2019 una storia con Nicolò De Devitiis. I due si sono lasciati dopo cinque anni interi d’amore.

Non si conoscono i motivi ufficiali della loro rottura ma ci sono rumors secondo il quale sarebbe stato lui la causa della rottura, c’è chi giura di un clamoroso flirt con la cantante Rose Villain e chi invece afferma che Nicolò De Devitiis fosse troppo aperto a conoscere persone durante i programmi, anche riguardo certi video su TikTok.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato a Radio Marte qualche tempo fa della loro rottura e l’uomo ha spiegato: “Ho conosciuto lui su TikTok e la situazione è degenerata qualche mese fa. Il motivo? Lui conosce personaggi famosi e se fa i video con determinate persone invita e vuole conoscere. Se ha tradito Veronica? Io non posso dirlo e sinceramente non lo so ma so che a lei dava fastidio questo suo atteggiamento”.