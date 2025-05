Veronica Ruggeri aveva lasciato di stucco i fan nel 2019, quando come un fulmine a ciel sereno aveva annunciato ai fan che lei e Stefano Corti si erano lasciati. Nonostante la rottura i due avevano precisato di voler continuare ad avere un bel rapporto e che il bene non finirà mai: “Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”, aveva precisato. In seguito il suo nuovo amore è stato Nicolò De Devitiis alle Iene, con il quale ha deciso di fidanzarsi anche se lui aveva chiuso da pochissimo una relazione con Eleonora Pedron.

Bianca Atzei: “Il mio compagno Stefano Corti? All’inizio trovai messaggi di un’altra”/ Lui: “Non sapeva che…”

Così, è iniziata una nuova storia d’amore fatta di tante foto, video, immagini del backstage del programma e tanta passione. Purtroppo, però, anche questa storia non ha avuto un lieto fine: l’annuncio della rottura è arrivato a giugno 2024 dopo settimane di rumor sulla loro crisi: “È vero, io e Nicolò non stiamo più insieme, ormai è da qualche settimana che ci siamo lasciati”, aveva detto la conduttrice, dicendo che quella con Devitiis è stata una storia bellissima e piena di momenti indimenticabili. Nelle ultime ore, però, è spuntata una segnalazione che vedrebbe Veronica Ruggeri di nuovo innamorata, stavolta di una vera e propria star.

Bianca Atzei, chi è il compagno Stefano Corti? "Lui vorrebbe un altro figlio"/ "Litigi? Cerchiamo di evitare"

Veronica Ruggeri beccata al concerto di Viito in Puglia: il nuovo fidanzato è un cantante?

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, la quale nelle sue storie Instagram ha riportato il messaggio di una follower. Quest’ultima le ha detto che Veronica Ruggeri si trovava al primo concerto del duo Giuseppe Zingaro e Vito Dell’Erba, nonché i “Viito”. “Sì, io l’avevo già detto che tra i due c’era del tenero“, ha precisato l’esperta di gossip dopo la segnalazione: “Veronica Ruggeri al concerto di Viito in Puglia (Conversano)”. Dunque, non ci resta che aspettare la conferma dalla diretta interessata!