Veronica Ruggeri/ Debutto da conduttrice a Le Iene: “Sono pronta ma agitata”

Veronica Ruggeri è a un passo dalla prima conduzione tutta al femminile: la storica inviata de Le Iene Show sarà alla guida della puntata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, al fianco di due colleghe d’eccezione. Con i suoi capelli ricci e la sua grinta, la iena è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano, che non vede l’ora di vederla in questa nuova veste. “Siamo giusto un pochino agitate (e si vedrà tantissimo)”, scrive a tutti i follower. A sostenerla migliaia di ammiratori e persino un commento da parte della modella bergamasca Paola Turani, che ha notato un particolare della foto postata dall’inviata: “Che riccioline!”, scrive riguardo alla capigliatura molto simile delle tre neo conduttrici. Clicca qui per guardare il post di Veronica Ruggeri. Grazie alle Storie, scopriamo alcuni dettagli delle prove, come il fatto che le tre colleghe abbiano trascorso diverso tempo in sala ballo per mettere a punto le coreografie ideate per questa sera. Un bocca al lupo d’obbligo da parte di Matteo Viviani, Antonino Monteleone e Filippo Roma. “Un grande in bocca al lupo per il vostro debutto di questa sera, io sarò incollato al televisore per vedere i vostri balletti”, dice quest’ultimo.

Veronica Ruggeri, Le Iene Show: l’inchiesta sull’asilo degli orrori

Veronica Ruggeri ha già riscosso un grande successo grazie ai suoi servizi a Le Iene Show, fra cui ricordiamo l’inchiesta sull’asilo degli orrori, la struttura vicino a Roma finita fra le pagine di cronaca per via della maestra Giovanna. Una donna che è stata accusata di maltrattamenti aggravati nei confronti dei piccoli utenti e che ha ricevuto una condanna in primo grado di un anno e 10 mesi. Indimenticabile anche il servizio della Iena sullo shaboo, una droga così devastante da avere effetti superiori di 10 volte rispetto a quelli prodotti dalla cocaina. Proviene dall’Est e si è già sparsa sul nostro Territorio, come ha documentato la Ruggeri incontrando alcuni consumatori e spacciatori, alcuni di questi arrestati dalle autorità italiane. Veronica però è molto di più di uno dei volti più solidi de Le Iene, come dimostra la sua guida di Giù in 60 secondi. Al fianco dell’esperto di volo Vic, l’inviata ha confermato la presenza come guida del programma di Italia 1, che ha vissuto il debutto della nuova edizione ad inizio settembre. Un bel salto di qualità per l’eroina che siamo abituati a vedere in giacca e cravatta neri.

