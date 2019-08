Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis stanno insieme/ Lui: “Sto bene con lei ma…”

È ormai da qualche tempo che si vocifera di una possibile storia d’amore nata tra due degli inviati de Le Iene più noti al pubblico. Stiamo parlando di Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, due volti dello show di Italia 1 che, oltre alla notorietà, avrebbero dunque trovato anche l’amore. Eppure, oltre a qualche giocosa story su Instagram e qualche video insieme, nessuno dei due ha voluto esporsi sulla questione o comunque confermare la loro relazione. Tuttavia, al settimanale Grazia, Nicolò De Devitiis ha finalmente deciso di sbottonarsi un po’ sul suo rapporto con Veronica Ruggeri. Seppur la dichiarazione d’amore vera e propria tarda ad arrivare, le sue parole chiariscono che tra loro c’è davvero del tenero.

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis stanno insieme? Lui conferma

“Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. – ammette Nicolò De Devitiis alle pagine di Grazia, dove però aggiunge – Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme.” Parole che sembrano confermare la loro relazione. D’altronde c’è da ricordare che Nicolò ha concluso ormai da diverso tempo la sua storia d’amore con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. Stessa cosa per la Ruggeri, il cui flirt con Piero Barone de “Il Volo” è ormai appartenente al passato. Intanto i due sono in vacanza tra Ibiza e Formentera, meta prediletta dai Vip italiani e non solo. Arriverà la foto del fatidico bacio?

