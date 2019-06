VERONICA SATTI/ “A Eliana Michelazzo dissi di rompere con Pamela Perricciolo”

Il caso di Pamela Prati, Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo continua a tenere banco su tutti i più importanti quotidiani e magazine online. A parlare di questa assurda vicenda in queste ore è stata anche Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Grande Fratello 15. La ex gieffina, infatti, ha voluto dire la sua idea sul caso Pratiful soffermandosi particolarmente su Eliana Michelazzo con cui ha collaborato in passato. Tutto è nato da una domanda di un suo follower che ha notato una serie di like e commenti da parte di Eliana ad alcune sue foto. Così durante un botta e risposte su Instagram Stories, la Satti ha voluto rispondere alla curiosità di un suo fan.

Veronica Satti su Eliana Michelazzo: “la vedo molto provata”

“Anche tu eri nell’agenzia Aicos? Eliana ti commenta le foto” questa la domanda che Veronica Satti ha ricevuto su Instagram da un suo follower. La ex concorrente del Grande Fratello 15 ha deciso non solo di rispondergli, ma anche di chiarire il suo pensiero sulla vicenda del Prati Gate. “Avevo due agenzie, Aicos mi curava gli sponsor. Me ne andai via molto prima dello scandalo” ha scritto la figlia di Bobby Solo, che ha poi lanciato una bella frecciatina a tutte quelle persone che si dichiaravano amiche di Eliana Michelazzo, ma che non appena la nave ha incominciato ad affondare sono corse nei salotti televisivi per attaccarla. La Satti non nasconde che anche lei abbia avuto delle divergenze con la Aicos Management, l’agenzia della Michelazzo, ma ha preferito non correre nel primo salotto televisivo per raccontarlo.

Veronica Satti: “Ad Eliana Michelazzo avevo detto di rompere con Pamela Perricciolo”

“Nonostante tutto, nonostante divergenze, non ho sentito l’esigenza di andare in tv a fare la voltafaccia o puntare il dito su una persona. Quello che c’è da decidere lo stipulerà la magistratura, non di certo io” ha precisato Veronica Satti su Instagram. Non solo, la figlia di Bobby Solo ha voluto anche spendere delle buone parole per la Michelazzo che sta passando un momento davvero difficile: “inoltre vedo Eliana Michelazzo molto provata a prescindere dal torto o dalla ragione e io sono una persona umana”. La Satti ha però fatto anche un’importante rivelazione su Donna Pamela Perricciolo: “io non l’ho mai conosciuta ma dissi a Eliana più volte che doveva rompere questo rapporto”.



