Veronica Satti a Pomeriggio 5/ Con Megghi Galo in camerino “si parlerà di…”

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, sarà oggi ospite di Pomeriggio 5, nella seconda parte del programma di Barbara d’Urso dedicato al gossip. Ad annunciarlo è stata la stessa giovane opinionista tramite le sue Instagram Stories. Ad anticipare la sua presenza è stata anche l’amica Deianira Marzano, esperta di gossip, la quale ha annunciato che “si parlerà di un argomento molto interessante”. Ad annunciare con entusiasmo l’ospitata di Veronica nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, accompagnandola anche in camerino, è stata Megghi Galo, anche lei già ospite in passato della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset. L’occasione era stato il presunto finto flirt tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, amica dell’ex corteggiatrice di Lucas Peracchi che, alla trasmissione Pomeriggio 5 si era scagliata contro Giorgia dichiarando che, a suo dire, la storia con Taylor era solo stata una trovata pubblicitaria. E’ quasi certo, dunque, che anche oggi si parlerà di gossip. Ancora una volta avrà a che fare con l’influencer più chiacchierata del momento? Proprio Taylor Mega, infatti, è spesso tirata in ballo nel corso delle trasmissioni di Barbara d’Urso, e non si esclude che dopo l’ultima “performance” a Live Non è la d’Urso non possa tornare al centro del dibattito nel talk del pomeriggio odierno.

VERONICA SATTI, BARBARA D’URSO LA SUA “MADRINA”

Veronica Satti di recente era stata ospite di Caterina Balivo nel corso della trasmissione Vieni da me, durante la quale aveva ripercorso la sua infanzia parlando anche della separazione tra la madre e il padre Bobby Solo. Una situazione che la portò, da piccola, a non parlare più col padre per diversi anni: “Una cosa veramente banale. Io stavo crescendo. Mi ero sentita poco bene. Volevo la mamma. E quindi papà, che era molto emotivo, si era risentito. Da questo attrito è nata una lite”, aveva spiegato nel programma di Caterina Balivo. I tentativi di riavvicinamento al padre sono stati numerosi e proprio Barbara d’Urso ha avuto un ruolo fondamentale nel loro ritrovarsi, avvenuto dopo la partecipazione della Satti al Grande Fratello 15. “Io ho lottato per il mio lieto fine. Sono andata incontro a mio padre perché volevo solo incontrarlo”, ha raccontato la giovane e Vieni da me. E proprio a Caterina Balivo, in quella occasione, aveva ribadito l’importanza che aveva avuto Barbara d’Urso nei suoi momenti più difficili, al punto da definirla “la mia madrina”.

