Veronica Satti e il legame con Bobby Solo: i due si sono ritrovati

Nel corso della sua vita Veronica Satti ha avuto la possibilità di riabbracciare il padre, il cantante Bobby Solo che inizialmente non aveva riconosciuto la ragazza come sua figlia. Nel 1967 Solo convolò a nozze con Sophie Teckel, ballerina francese dalla quale ha avuto tre figli: Alain, nel 1968, Chantal, nel 1971, e Muriel, nel 1975. Ma ne 1991 la coppia divorziò. Si scoprì proprio a quei tempi dell’esistenza di una quarta figlia, Veronica, nata nel 1991 da una relazione con Mimma Foti. A giocare a favore del rapporto tra Veronica Satti e Bobby Solo è stato il reality di Canale Cinque, con Veronica Satti che riguardo al rapporto con il padre ha confessato:

“Il primo incontro è avvenuto in un hotel a Roma. Mi hanno accompagnati i miei due migliori amici. Quando mi ha visto è stato come se non avessimo mai smesso di vederci” le parole di Veronica Satti riuscita a ricucire il legame con il papà.