Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo/ Il ritrovato rapporto nel 2018 dopo il Grande Fratello

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo: il ritrovato rapporto con il papà

Quest’oggi, nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai1, andrà in scena una ricca intervista da parte di Serena Bortone a Bobby Solo. Icona della musica italiana, voce di grandi successi quali Se piangi se ridi e Una lacrima sul viso, il cantante si racconterà tra carriera e vita privata. Una vita privata che lo vede ora sentimentalmente legato a Tracy Quade, sua moglie, dalla quale ha avuto il figlio Ryan nel 2013. Ma c’è un’altra figlia davvero speciale per il popolare cantautore, con la quale ha ritrovato un rapporto dopo numerosi anni di silenzi e lontananza: Veronica Satti.

Veronica è nata il 16 marzo 1990 dalla relazione tra il cantautore e Mimma Foti, ma non fu inizialmente riconosciuta dal padre. Soltanto negli ultimi anni papà e figlia si sono riavvicinati, approfondendo la conoscenza e ritrovando un rapporto che sembrava essere per sempre perduto. Determinante fu la partecipazione della ragazza al Grande Fratello nel 2018, nel corso della quindicesima edizione condotta da Barbara D’Urso. Anche grazie all’intervento e alla mediazione della conduttrice, Bobby Solo si riavvicinò alla figlia.

Veronica Satti e l’incontro con Bobby Solo: “Quando mi ha visto…“

Proprio nel corso di una puntata di Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso, Veronica Satti parlò del riavvicinamento a papà Bobby Solo: “Il primo incontro è avvenuto in un hotel a Roma. Mi hanno accompagnati i miei due migliori amici. Quando mi ha visto è stato come se non avessimo mai smesso di vederci. Mi ha abbracciato e mi ha detto, con il suo fare romano: “Sei gagliarda! La gente mi fa i complimenti per strada per te, tutti mi dicono che sei tosta! Sono fiero di te“.

Quel muro di silenzi e lontananza alla fine è stato abbattuto dal cantautore, che ha accolto la richiesta della figlia di ritrovarsi, tornare a comunicare e a viversi, dopo lunghissimi anni in cui la ragazza ha parecchio sofferto la sua assenza.

