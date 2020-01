VERONICA SATTI: “CORTEGGEREI LICIA NUNEZ SUBITO”/ Appello a Signorini: “Sono cotta!”

Veronica Satti lancia l’amo: Alfonso Signorini, ma soprattutto Licia Nunez, lo raccoglieranno? Ecco i fatti: la figlia di Bobby Solo, nonché ex concorrente del Grande Fratello 16, ha lasciato intendere sui social di sentirsi fortemente attratta dall’inquilina della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La Satti, appresa in anteprima la notizia che avrebbe poi lasciato Licia in puntata a bocca spalancata, ovvero di essere stata lasciata con un post sui social dalla fidanzata Barbara Eboli, ha deciso di farsi avanti nei confronti della Nunez. In una Instagram Story, la figlia di Bobby Solo ha scritto: “Ma come si fa a lasciare Licia Nunez?”. Una domanda che potrebbe sembrare fine a se stessa, se non fosse che Veronica ha continuato con il suo post precisando che il suo fosse tutto meno che uno scherzo…

VERONICA SATTI: “CORTEGGEREI LICIA NUNEZ SUBITO”

Queste le parole scritte da Veronica Satti riguardo Licia Nunez, chiamando in causa direttamente il conduttore del Grande Fratello Vip 4: “Senti Alfonso, io parto domani, le puoi dire che io la corteggerei subito? Come si fa a mandare l’aereo al Gf vip? Licia è la mia crush (‘cotta’, ndr) da quando è entrata. Questo non è uno scherzo”. Cosa deciderà adesso Signorini? Sicuramente nella prossima puntata il presentatore dovrà esplorare a fondo la questione tra Licia e la sua (ex?) fidanzata Barbara Eboli. L’attrice nota al grande pubblico per aver recitato nel cast de “Le Tre Rose di Eva” vorrà infatti approfondire sicuramente i motivi che hanno portato la sua donna alla rottura. Se la crisi non dovesse rientrare, però, ecco che Alfonso Signorini potrebbe decidere di fare entrare in gioco una nuova “variabile”: Veronica Satti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA