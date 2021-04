Veronica Satti “Finita con Giulia Bizzotto”/ “Scansato un fosso! Io oggi più matura”

Ragazza coraggiosa e piena di talento, Veronica Satti ha di recente pubblicato il suo primo libro. “Come una bussola senza il suo nord”, in cui ha deciso di mettere a nudo le sue debolezze. Veronica, figlia di Bobby Solo, non ha paura di raccontare i suoi sentimenti e così, quando in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato alla cronaca rosa e condotto da Francesco Fredella, si parla di amore, lei ammette senza peli sulla lingua che la storia con Giulia Bizzotto è finita.

“Ci siamo lasciate e ho scansato un fosso! Meglio così!” ha infatti dichiarato Veronica, per poi svelare qualche dettaglio della rottura: “È un mese che è finita, è fresca ma è come se fosse vecchissima. Nessun ritorno di fiamma, non esiste proprio! È finita perché, oltre al fatto che lei era molto più piccola di me, non si andava d’accordo. È stata colpa sua ovviamente…” Oggi, d’altronde, Veronica si definisce una “ragazza più matura”, soprattutto grazie all’aver affrontato paure e problemi personali mettendo tutto nero su bianco nel suo libro.

Dal capitolo, ormai chiuso, con Giulia, si passa poi a quello apertissimo con papà Bobby Solo. Veronica Satti racconta che l’ultimo periodo non è stato semplicissimo per lui: “Lui è una persona molto emotiva anche se non sempre lo fa vedere. Questa cosa del Covid lo ha scosso particolarmente, anche se non solo a lui ma anche a noi in famiglia.” I loro contatti sono comunque molto assidui: “Io lo sento spesso: ci mandiamo video, vocali lunghissimi. – ha ammesso la Satti – Mi racconta poi le sue storie, dovrebbe scrivere un libro ma non la sua autobiografia, tutte le storie che ha vissuto perché ha vissuto davvero tanto!” E proprio sul rapporto con Bobby, ha poi concluso ammettendo che “Io e mio padre siamo molto simili. È stato molto strano dopo 15 anni ritrovarsi e addirittura vedere che diciamo le stesse cose”.

