Veronica Satti, grave autolesionismo/ “Soffro di Disturbo borderline di personalità”

Veronica Satti, ex gieffina, ospite oggi di Domenica Live per parlare del suo ultimo periodo non semplice. Ad accompagnarla in studio la madre Mimma Foti. Di recente Veronica ha vissuto un periodo buio che l’ha costretta a trascorrere un mese in ospedale per un grave episodio di autolesionismo. “Sono uscita da quattro giorni dalla critica. Come va? Sono convalescente”, ha commentato la giovane figlia di Bobby Solo. Veronica, prima di spiegare cosa è accaduto un mese ed una settimana fa ha spiegato anche come si chiama ciò di cui soffre: “Disturbo borderline di personalità”. Quindi la Satti ha proseguito: “Erano cinque anni che stavo bene e quest’onda che arriva e non sai gestirla, delle volte. Mi sono completamente tagliata, le gambe, le braccia, ho perso i sensi e devo ringraziare il compagno di mia madre perchè mi ha trovata. All’inizio non volevo farmi aiutare nè andare in ospedale ma grazie a mia mamma ed al compagno mi sono fatta aiutare”.

VERONICA SATTI E IL PERIODO BUIO

A parlare e raccontare è stata mamma Mimma che insieme al compagno Paolo sono riusciti a salvarla e convincerla a portarla in ospedale: “L’abbiamo trovata in una pozza di sangue, non si riusciva a capire nulla. La cosa era abbastanza drammatica, poi ha perso anche i sensi, è svenuta”, ha raccontato la donna. “Quando vengono queste crisi non le riesce a gestire”, ha proseguito la madre che ha spiegato di aver frequentato un corso che aiuta i familiari ad intervenire in tempo. “Questa è la mia battaglia, ho ricevuto molti messaggi di mamme e papà con figli così. E’ importante chiedere aiuto e non vergognarsi, non avere paura di fare un percorso”, ha proseguito Veronica Satti. Adesso l’ex gieffina non riesce a muovere bene un braccio perchè si è recisa un tendine. Ma cosa le è scattato? “Ero depressa da molto tempo, mi sentivo giù da molto e fingevo questa felicità che volevo crearmi ma era una mia illusioni. Ho mancato anche io perchè con il lockdown e poi con l’estate non sono stata più in terapia”, ha confessato. Seppur convalescente ha deciso di partecipare a Domenica Live per far comprendere questa “invalidità invisibile”. Cosa le accade in quel momento? Si tratta di una richiesta di attenzione ma soprattutto “spostare dei dolori sul corpo”. “Dico a tutti di non farlo, assolutamente”, ha aggiunto.

In questo nuovo momento Veronica ha scoperto anche di soffrire di bulimia nervosa. Veronica oggi inevitabilmente si sente in colpa verso la sua famiglia, in particolare verso la mamma alla quale anche a Domenica Live ha continuato a chiedere scusa. Proprio i suoi adorati nonni le hanno inviato un messaggio, felici del suo ritorno a casa. Infine, una lettera di Veronica a Barbara d’Urso, commossa per la sua storia, contenente una nuova promessa: “Ti prometto che mi impegnerò in questo percorso verso la felicità, sarò coraggiosa come tu mi hai insegnato”. Ed un appello ai ragazzi a non avere paura a chiedere aiuto.



