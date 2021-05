Veronica Satti: “Ho la cornea lesionata”/ “Sto facendo una cura, per una settimana..”

Piccolo incidente per Veronica Satti che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha svelato ai fans di essersi lesionata la cornea e di non poter rispondere ai tanti messaggi che le stanno arrivando non potendo avere gli occhi aperti. Nei video condivisi sui social, infatti, la figlia di Bobby Solo ha una fascia sugli occhi per impedirle di tenerli aperti. “Mi sono lesionata la cornea. Devo stare così per una settimana”, spiega l’ex concorrente del Grande Fratello. “Non ci vedo niente. Sto facendo una cura con l’antibiotico. Aspettiamo una settimana e vediamo”, dice ancora Veronica mentre spiega ai followers che la seguono con tanto affetto l’accaduto. La figlia di Bobby Solo, però, non svela i dettagli dell’incidente ringraziando comunque i fans per i messaggi di supporto che le stanno inviando.

Veronica Satti, incidente all’occhio: la mamma al suo fianco

Cos’è successo a Veronica Satti? La figlia di Bobby Solo non ha svelato dettagliatamente l’accaduto limitandosi a svelare di essersi lesionata la cornea. Al suo fianco c’è la mamma che si sta occupando di lei. Veronica, dunque, dovrà restare a riposo per una settimana continuando a seguire una cura. Nel frattempo si gode l’affetto delle persone che, dopo aver conosciuto la sua storia attraverso la tv, continuano a dimostrarle affetto e a supportarla. “Sei una forza infinita , chi ti ha affianco può capire cosa sei“, “Riprenditi presto”, “Rimettiti e riposati”, le scrivono i fans che aspettano di avere ulteriori notizie.

