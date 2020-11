Veronica Satti/ “Il bacio di Adua a Dayane? È comunque tradimento, lei è fidanzata!”

Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Veronica Satti ha parlato del suo libro, di emozioni personali ma anche del Grande Fratello Vip. Dopo le forti dichiarazioni di qualche tempo fa, la figlia di Bobby Solo ha rassicurato tutti: “Ora sto molto meglio. Ho passato un periodo un po’ così ma sono una roccia.” Così ha annunciato: “Sta per uscire il mio libro e, ci tengo a precisarlo, è scritto da me, perché di questi tempi è giusto che dica che l’ho fatto con le mie manine. È veramente un sogno”. Il libro si chiama ‘Come una bussola senza il suo nord‘, ed è “un romanzo dedicato ai ragazzi, ma è un romanzo di denuncia che parla di sregolazioni emotive, di tipo borderline e di tutto quello che segue. Cose che vanno mitigate con la terapia, con il confronto anche…” Situazione che Veronica ha vissuto d’altronde sulla propria pelle.

Veronica Satti sul rapporto con Edoardo Ercole: “Capita di litigare in tutte le amicizie sane”

Eppure quel nord che dà il titolo al suo libro, Veronica Satti confessa di non averlo ancora trovato, anche se “sento che sono sulla strada giusta.”, ha ammesso. D’altronde al suo fianco c’è sempre il padre Bobby Solo ma anche il grande amico Edoardo Ercole. Su di lui in particolare ha dichiarato: “Con Edoardo noi ci siamo proprio trovati, è stato un colpo di fulmine, amore a prima vista. Litighiamo come tutte le sane amicizie ma è un confronto edificante.” Guai poi a definirla comunemente ‘influencer’: “Oggi se dici influencer pensi a quelle persone che propongono beveroni, io non faccio queste cose. Io parla di cose che succedono nel mondo, oppure dell’artigianato femminile…” ha precisato infatti in diretta su RTL 102.5 News. I toni si sono ammorbiditi quando si è aperto il capitolo Grande Fratello Vip, in particolare sulla vicinanza di Tommaso Zorzi e Oppini da una parte e di Adua Del Vesco e Dayane Mello dall’altra. Se ha ammesso di apprezzare molto la prima ‘coppia’, sulla seconda ha fatto un’osservazione: “Una donna che è fidanzata con un uomo ma bacia un’altra donna è comunque tradimento!”



