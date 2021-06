Veronica Ursida “A Uomini e donne non mi vogliono”/ “Sogno il Grande Fratello Vip!”

Veronica Ursida continua ad essere protagonista sui social ma i fan di Uomini e donne per settimane hanno chiesto a gran voce il suo ritorno in trasmissione ma senza ottenere molto. Adesso la bella dama ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera da influencer e sugli studi e proprio nelle scorse ore ha sostenuto il suo esame portando a casa un trenta e lode che ha festeggiato a lungo sui social con tanto di coreografia. Il vero colpo grosso per i fan, però, è arrivato proprio quando la bella biondina si è concentrata su alcune risposte che i fan attendevano da tempo ovvero il suo rapporto con la televisione tra Uomini e donne che, a quanto pare, non l’ha voluta più, e il suo sogno, il Grande Fratello Vip 2021. Intervistata da PiùDonna ha ammesso che l’idea di tornare a Uomini e donne la stuzzicava ma che ha ricevuto un no come risposta: “Io non so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai. Ho chiesto di tornare… Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre “mai dire mai”. Tornare a settembre? se mi venisse chiesto da loro e io fossi single, direi di si anche perché grazie a Uomini e Donne mi sono nuovamente innamorata dopo due anni di buio”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 12 giugno: Gemma e Ida, estate insieme

Veronica Ursida “A Uomini e donne non mi vogliono ma..”

Dall’altro lato, però, Veronica Ursida ammette anche di non voler rinunciare alla televisione tanto che, nel caso in cui Uomini e donne dovesse non chiamarla, potrebbe continuare a sognare la sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip 2021. L’amore è ormai gettato e toccherà ad Alfonso Signorini pensare alla sua proposta e magari vagliare la sua storia per capire se ne varrà la pena o meno. Nella stessa intervista ha ammesso: “Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno anche quando facevano i casting per le persone non famose, a partire dai tempi di Pietro Tarricone. Da sempre praticamente”.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Simone: "Ho rivisto Luca dopo Uomini e Donne"/ "Mi ha detto che gli manco"Andrea Zelletta "Se*so con Natalia Paragoni sotto un albero"/ "Posizioni nuove e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA