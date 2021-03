Veronica Ursida/ “Amicizia con Roberta Di Padua? Ci vorrebbe un miracolo! Riccardo..”

Veronica Ursida ha lasciato Uomini e Donne e ora si dice pronta a nuove avventure, magari anche televisive. L’ex dama, tra le più corteggiate del parterre, dopo la fine della storia con Giovanni Longobardi è di recente tornata in studio dove ha avuto una lite con Armando Incarnato. In diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato alla cronaca rosa condotto da Francesco Fredella, Veronica ha parlato proprio di Uomini e Donne, dicendo la sua su una coppia che da poco ha lasciato lo studio insieme: Roberta Di Padua e Riccardo Guarneri.

“Sono felice per lei se ha effettivamente trovato questo amore che cercava tanto.” ha ammesso la Ursida, che con Roberta ha avuto più di uno scontro in studio. D’altronde lei stessa lo ha ricordato: “Non c’è proprio questa grande stima tra noi, diciamo che non è una persona che potrebbe far parte della mia vita, non credo che possa esserci questo miracolo. Ognuno ha la propria vita ma felice per lei.”

Veronica Ursida presto al cinema? “Mi piacerebbe tantissimo”

Bella e simpatica, Veronica Ursida potrebbe intraprendere nuove strade nel mondo dello spettacolo. Francesco Fredella ammette di vederla bene anche al cinema, magari in un film di Christian De Sica: “Mi piacerebbe tantissimo, – ha replicato l’ex dama di Uomini e Donne – sarebbe una cosa incredibile e un’opportunità unica e mi ci vedrei tantissimo, anche perché io sono una che fa gaffe e si prende gioco di se stessa in maniera incredibile!” ha infine precisato.

