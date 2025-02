Veronica Ursida è una delle partecipanti più famose di Uomini e Donne, ovvero colei che tempo fa aveva scatenato diversi diverbi in trasmissione. All’epoca si vociferava anche un’amicizia fatta di pettegolezzi e spoiler con Aurora Tropea, ma nulla è mai stato ufficialmente confermato. Oggi, la dama si è concessa in un’intervista a Comingsoon.it svelando cosa fa oggi, le sue opinioni su Uomini e Donne e i nuovi progetti in cantiere.

L’ex del parterre femminile Veronica Ursida ha detto di aver partecipato a Sanremo e di essere stata ospite in diverse trasmissioni alle quali ha raccontato come sta proseguendo la sua vita, tra futuro e progetti. “Sono cose top secret“, dice, avvisando i fan che si tratta di novità importanti. Nell’intervista a Comingsoon ha anche spiegato di essere ancora amica di Aurora Tropea e la difende ancora: “Conosco lei e mi dispiace perché all’interno del programma non è uscita mai la vera Aurora, che è molto più accogliente e meno polemica“. Ad oggi Veronica Ursida dice di essere single e concentrata sulla carriera, per cui non c’è spazio per l’amore.

Veronica Ursida: “Quello che voglio fare è la conduttrice”

L’ex dama di Uomini e Donne ha commentato quello che sta succedendo nel programma di Maria De Filippi, spiegando di avere una grande stima per Gianmarco Steri ritenendolo un uomo genuino: “Lo trovo molto vero, mi piace molto“. Per quanto riguarda invece il trono di Tina Cipollari, ammette che si sarebbe aspettata qualcosa di più divertente. Dalle sue parole si deduce che lo considera noioso, e che dopo tre puntate non può chiedere ancora il 730 a tutti i corteggiatori. Veronica Ursida ha parlato anche della sua vita privata, raccontando un episodio spaventoso.

Per diverso tempo è stata vittima di uno stalker che le ha reso la vita impossibile perseguitandola. “Vivevo nella paura“, ha detto, “me lo trovavo da tutte le parti, aveva trovato il mio numero di telefono e il mio indirizzo“. Progetti per il futuro? Veronica Ursida ha guadagnato popolarità da quando è uscita da Uomini e Donne e adesso le spetta un’esperienza come conduttrice di un programma: “È qualcosa che per me sta diventando molto importante, mi sto mettendo in gioco perché è la cosa che vorrei fare, ovvero la conduttrice.“