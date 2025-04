Veronica Ursida è una delle ospiti della trasmissione Storie di donne al Bivio, programma tv che vede la conduzione di Monica Setti. Veronica sarà protagonista nella puntata di sabato 5 Aprile 2025 e racconterà le ultime vicissitudini che l’hanno vista protagonista, dalla sua vita privata fino alla sua carriera lavorativa. Ma andiamo a vedere chi è Veronica Ursida.

Albano, chi è: da Cellino San Marco a Milano per realizzare un sogno/ "All'inizio feci la fame"

Veronica Ursida nasce il 16 Agosto ma non si conosce la data di nascita che tiene a tenere riservata. Fin da giovane lavora come organizzatrice di eventi e conosciamo la donna per aver intrapreso la carriera di ‘Tronista’ sul trono Over nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Sappiamo che la donna è un’organizzatrice di eventi e matrimoni.

Manuela Arcuri, chi è l'attrice/ Il mistero su Gabriel Garko e il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Si è definita ‘mamma business’ per il suo lavorare molto, ma sulla sua vita privata non sappiamo tantissimo. Ha un figlio che adesso ha 16 anni, ma la donna ha sempre mantenuto il massimo riserbo su di lui e su chi sia il padre del ragazzo, sappiamo solo che è un padre presente e molto legato a suo figlio. Ma la donna ha sempre avuto una carriera molto importante.

Da Uomini e Donne alla tv: chi è davvero Veronica Ursida

Tante le collaborazioni della donna che tra le altre cose ha lavorato con Enzo Miccio e lei prosegue come wedding planner. Oltre a questo ruolo Veronica Ursida ha lavorato anche come conduttrice del Centro Meteo italiano e come fondatrice del Bonnie e Clyde Box Office, un centro che gestisce i biglietti di tutta Italia.

Pippo Baudo, ex Katia Ricciarelli/ La soprano: "dopo di lui ho chiuso con gli uomini"

Abbiamo visto Veronica Ursida a Uomini e Donne dove ha avuto un discreto successo ma alla fine la sua storia è ufficialmente terminata. Dopo una serie di tira e molla la donna ha annunciato la rottura dall’ultimo fidanzato e al momento non sappiamo se la donna sia impegnata oppure no.

Intanto Veronica Ursida è molto attiva sui social e ha raccontato recentemente sui social di aver intrapreso una nuova avventura, girando il film drammatico con il noto attore Rocco Siffredi. Sui social la donna ha scritto: “Work in progress…ma con il cuore già pieno! Giornate intense tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari. Lavorare a Blue è stato straordinario oltre che un’esperienza unica”.