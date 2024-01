Veronica Ursida contraria al ritorno di Roberta Di Padua in TV?/ La confessione dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Veronica Ursida si racconta a cuore aperto dopo l’addio alla TV: il j’accuse contro Roberta Di Padua

Veronica Ursida si racconta senza filtri in una nuova intervista, dove – tra le verità dopo l’uscita da Uomini e donne – svela se sia contraria al ritorno di Roberta Di Padua al dating show. La bionda dama storica alla ricerca dell’amore al trono over, che la vedeva contendersi il cavaliere dei sogni con Roberta Di Padua, torna a raccontarsi in un’intervista concessa a Comingsoon. E incalzata dai quesiti dell’occhio pubblico, nell’intervento, la ormai popolare influencer su Instagram, da uscente over di Uomini e donne, lancia un “j’accuse” alla re-entry di Roberta registratasi di recente al dating show di Maria De Filippi.

“Secondo me, il suo è stato un gesto studiato- ammette Veronica Ursida a margine del back and forth di Roberta, che dopo il ritorno segna la nuova uscita di scena da Uomini e donne-. Penso che lei abbia lasciato il programma con la speranza di ricevere dalla produzione la proposta di salire sul trono”. Il riferimento quindi va all’upgrade di Ida Platano, che é la prima dama del trono over a salire sul trono classico di Uomini e donne, come tronista: “Capisco, però, che essere sempre la seconda scelta è brutto per una donna -fa sapere in aggiunta Veronica Ursida, in una inaspettata bordata sul conto di Roberta Di Padua-…Poi è tornata, certo! Quando i suoi piani non sono andati nel modo sperato, ha fatto un passo indietro”.

Insomma, per la sentenza di Veronica Roberta ambirebbe all’upgrade spettato alla neo eletta tronista, Ida!

Tra le verità top secret, lo spoiler di Uomini e donne!

Poi, non può mancare neanche il clamoroso spoiler di Veronica Ursida sul papabile neo eletto tronista a Uomini e donne, nonché ex storico di Ida Platano al trono over dello storico dating show Mediaset: “Ultimamente ho letto anche la notizia, non so se sia vera o meno, che dovrebbe tornare Riccardo Guarnieri come tronista… Chissà”.

Ma com’é cambiata la sua vita, ora che la bionda é fuori dalla corte di Maria De Filippi? “Tanto, ma anche io sono cambiata- dichiara Veronica Ursida-.Sono cresciuta, migliorata, mi sento molto più determinata e donna. In questo percorso ho rafforzato anche la comunicazione con le altre donne. Mi piace aiutare chi ha davvero bisogno”.

“L’amore per me è un fardello sbagliato della mia vita-conclude la bionda possibile neo concorrente di Grande fratello -. Ho sempre selezionato persone che non dovevo avere al mio fianco”.













