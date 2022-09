Veronica Ursida contro Armando e Gemma di Uomini e Donne/ “Lui falso e aggressivo, lei si è trasformata…”

Veronica Ursida, l’ex dama di Uomini e Donne attacca Armando Incarnato

Il pubblico affezionato di Uomini e Donne e, in particolare, del trono Over ricorderà sicuramente Veronica Ursida. L’affascinante dama bionda ha trascorso un po’ di mesi nello studio di Canale 5 alla ricerca dell’amore, diventando poi protagonista anche di molti accesi scontri. Come dimenticare quelli con Armando Incarnato, con il quale per qualche tempo c’è stata anche una frequentazione. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, la Ursida torna a parlare di lui con parole non dolci.

“Armando? Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa.” ha esordito Veronica sul cavaliere di Uomini e Donne, accusandolo poi di essere aggressivo nei toni. “Io sono attiva contro la violenza sulle donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne.” ha infatti proseguito nell’intervista.

Veronica Ursida ha però lanciato qualche stoccata anche ad un’altra grande protagonista di Uomini e Donne: Gemma Galgani. Di lei l’ex dama ha detto: “Gemma? Nelle ultime due puntate si è trasformata: ha avuto delle uscite poco carine contro di me e mi piacerebbe capire la motivazione della sua aggressione verbale e di tanta cattiveria che mi ha lasciata perplessa. Non me l’aspettavo.”

Infine, come riporta Comingsoon, Veronica ha ammesso di avere ancora contatti con Riccardo Guarnieri: “Ci sentiamo sui social. Abbiamo parlato della sua storia con Ida e sono d’accordo con lui: se hai un rapporto burrascoso, ci vuole del tempo. Lei in alcuni aspetti è simile a me: entrambe abbiamo manifestazioni molto forti. Dovremmo prenderci un caffè insieme quando scenderò in Puglia.”

