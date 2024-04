Veronica Ursida contro Ida Platano: “Sceglierà Mario e andrà a Temptation Island”/ L’ex Uomini e Donne…

Veronica Ursida contro Ida Platano e il suo percorso a Uomini e Donne

Veronica Ursida è stata una dama del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato la trasmissione, si è dedicata alla propria vita privata e professionale continuando, tuttavia, a seguire le vicende della trasmissione. In un’intervista rilasciata così ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Veronica Ursida ha commentato il trono di Ida Platano, attualmente divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo. Per entrambi, la tronista prova un forte interesse anche se, dopo la registrazione del 15 aprile 2024 durante la quale Ida ha fatto un gesto importante per Pierpaolo, sembrerebbe esserci una preferenza per quest’ultimo.

Mario Cusitore lascia Uomini e Donne? "Stanco di esserci, di mettere il cuore"/ Stoccata a Ida Platano…

Tuttavia, Veronica Ursida è convinta che, alla fine, Ida concluderà il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Mario per il quale, nonostante le varie segnalazioni, ha sempre provato un forte interesse. Secondo la Ursida, inoltre, dietro la scelta di Ida per Mario ci sarebbe una motivazione precisa.

Ida Platano a Temptation Island con Mario Cusitore? Le parole di Veronica Ursida

“Ha un piano preciso. Scegliere Mario e partecipare insieme a Temptation Island, e subito dopo si lasceranno”. Con queste parole rilasciate ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Veronica Ursida ha commentato il trono di Ida Platano che, ultimamente, può contare sul sostegno non solo di Gianni Sperti e Tina Cipollari ma anche di Maria De Filippi. “Ida gioca a fare la gemma di turno”, ha aggiunto Veronica.

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: la tronista si sbilancia/ Il gesto per Pierpaolo

La Ursida, infine, ha commentato anche la storia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due, dopo aver lasciato insieme la trasmissione stanno portando avanti la relazione mostrandosi molto sereni e affiatai sui social. Nonostante tutto, però, per Veronica si tratterebbe di un “semplice flirt televisivo, non penso che sia amore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA