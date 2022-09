Veronica Ursida critica Sossio e Ursula di Uomini e Donne: “Dovrebbero tutelare la figlia”/ Su Gianni Sperti…

Uomini e Donne, Veronica Ursida critica Sossio e Ursula: “Dovrebbero tutelare la figlia”

L’ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida ha lanciato una serie di stoccate ai suoi ex compagni d’avventura del trono Over. Critiche per Armando Incarnato, per Gemma Galgani ma anche per una coppia molto nota nata nello studio di Canale 5: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due oggi sono genitori della piccola Bianca ed è proprio citando la bambina che la Ursida lancia una pesante stoccata alla coppia attraverso le pagine del settimanale Mio.

“Sossio e Ursula farebbero bene a tutelare la bambina, – ha esordito Veronica Ursida sulla coppia, motivando poi il suo attacco – non mi piace il modo in cui fanno uscire notizie che li riguardano. Come quando annunciano la rottura mostrando nelle Instagram Stories la tristezza di Bianca.” E infine: “Sono adulti, non devono mettere di mezzo i bambini. Proprio un anno fa lei mi attaccò insinuando che io volessi fare il personaggio, era ambigua.”

Veronica Ursida lancia una stoccata a Gianni Sperti

Non è mancato poi un cenno agli opinionisti di Uomini e Donne. Nulla contro Tina Cipollari, mentre contro Gianni Sperti è partita una stoccata da parte dell’ex dama. Di lui, infatti, ha detto: “Gianni non mi ha mai sopportato. Il motivo? Armando e Giovanni Longobardi preferivano me alle sue pupille, Ida Platano e Roberta Di Padua. Ma forse dovevo dare retta a Gianni.” Infine l’ex dama ha ammesso di essere ancora in contatto con Riccardo Guarnieri: “Se sono in contatto con Riccardo? Sì, ci sentiamo sui social. Abbiamo parlato della sua storia con Ida e sono d’accordo con lui.”

