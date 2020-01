Veronica Ursida/ “Darò forza ai miei sogni”: amore nell’aria? (Uomini e Donne)

Veronica Ursida ha brindato al nuovo anno con tutta la sua bellezza. La dama del trono over di Uomini e Donne che domani, sabato 4 gennaio tornerà in studio per una nuova registrazione, ha condiviso alcune riflessioni su Instagram annunciando la volontà di vivere un 2020 sereno e felice. Mamma di un bambino, dopo la fine della sua storia con il padre di suo figlio, Veronica ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi per cercare l’amore. Dopo essere uscita per più di due mesi con Armando Incarnato, ha capito di non poter avere una storia con lui decidendo di chiudere il rapporto. Con l’inizio del nuovo anno, però, Veronica è fiduciosa di poter ottenere tutto ciò che desidera. “Rivoluzionerò ciò che è stato e darò Forza ai miei Sogni!”, scrive sui social nel suo speciale messaggio di auguri ai followers.

VERONICA URSIDA: NUOVO ANNO CON L’AMORE?

Il nuovo anno sarà cominciato all’insegna dell’amore per Veronica Ursida? Sognatrice e romantica, la bellissima dama del trono over sogna un principe azzurro con cui poter realizzare anche il sogno di avere un altro figlio. Finora, il principe azzurro tanto desiderato da Veronica non è ancora arrivato, ma nei prossimi mesi potrebbe accadere di tutto. Pur avendo molti corteggiatori, tuttavia, Veronica non ha ancora trovato ciò che cerca, ma nei prossimi mesi, è pronta a mettersi in gioco. “Per il 2020 vi voglio augurare la forza di pensare che le cose possano migliorare, sfruttare con positività quello che la vita ci offre, sentirsi vivi anche quando dentro hai dei buoni motivi per mollare. Vi auguro coraggio, volontà, tanta forza, frasi dolci, abbracci caldi, sorrisi nati dal nulla, voglia di cambiamento, tanta serenità e tutto quello che sognate. Sarò pronta ad accogliere il nuovo che sarà. A commettere errori e gettarmi a capofitto in nuovi progetti”, scrive Veronica.





