Veronica Ursida debutta al Grande Fratello, dopo l’addio alla TV?/ La verità dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Veronica Ursida sogna il ritorno in TV e la partecipazione al Grande Fratello

Veronica Ursida, dama uscente del trono over di Uomini e donne, sogna il ritorno dopo l’addio alla TV e, tra i progetti futuri, non escluderebbe un debutto al Grande Fratello, in quanto supporter della regina di cuori nella Casa, Beatrice Luzzi.

Incalzata dai quesiti dettati dalla curiosità dell’occhio pubblico, l’ex dama alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne, in una nuova intervista (concessa a Comingsoon, NDR) fa sapere che vorrebbe poter tornare presto nel piccolo schermo: “Si certo, l’ho sempre detto. Il Grande Fratello, ma anche L’Isola dei Famosi -fa quindi sapere dei programmi TV a cui lei prenderebbe parte-. Mio figlio pensa che sarei perfetta per un reality come L’Isola. Il Gf, invece, ti permette di farti conoscere. Sei ripreso h24. Sarebbe una bella occasione”.

Ma non é tutto. Parlando di Grande fratello, che alla edizione attuale vede per favorita dell’occhio pubblico alla vittoria finale la concorrente Beatrice Luzzi, Veronica Ursida registra un endorsement verso l’ex Centovetrine: “A me piace molto Beatrice Luzzi. Siamo molto simili -ammette l’ex Uomini e donne e aspirante Grande fratello -. Spero e le auguro di vincere perché è la persona che se lo merita più di tutti. Da mamma, capisco il sacrificio di lasciare dei figli a casa”.

Le preferenze dell’aspirante Grande fratello

Quindi, l’intervista di Veronica Ursida, ex Uomini e donne storica, prosegue: “Ovviamente partecipare al Gf è un lavoro, però immagino che emotivamente sia davvero tosta. Deve vincere lei. Sono certa che potremmo andare d’accordo perché siamo donne rispettose con grande carattere e quando reagiscono lo fanno per difendersi. A dire la verità, mi piacciono anche i nuovi e Marco Maddaloni. Lui è un giocatore, nel senso buono della parola, una figura positiva. Non mi piacciono per niente, invece, Paolo, Letizia, Anita e Giuseppe.

