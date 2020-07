Veronica Ursida e Giovanni insieme a Capri/ Diretta con i fan e scoop su Juan Luis

Dopo aver lasciato Uomini e donne non senza polemiche, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, non solo si frequenterebbero ancora, ma starebbero sempre meglio insieme. L’ex cavaliere e l’ex dama che hanno cominciato a frequentarsi prima della sospensione del programma per il coronavirus per poi continuare a farlo dopo la ripresa della trasmissione di Maria De Filippi, stanno ora ufficialmente insieme. La coppia, infatti, è stata sorpresa durante una romantica vacanza che si è concessa a Capri. Si tratta della prima parte di vacanze per Veronica che, presto, tornerà a Roma per stare con il figlio e poi partire con lui per la Calabria dove, tuttavia, non ci sarà Giovanni. Durante la giornata sulla spiaggia di Capri, inoltre, la coppia ha anche regalato una diretta social ai fans nel corso della quale è stato svelato uno scoop su Juan Luis Ciano.

VERONICA URSIDA E GIOVANNI LA LONGABARDI: LA RIVELAZIONE SU JUAN LUIS CIANO

Felicei insieme, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono intrattenuti con una diretta social con i fans mostrando anche la splendida cornice di Capri in cui si trovavano. Nel corso della diretta è intervenuta una donna che ha svelato di essere una fiamma di Juan Luis Ciano, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne nonchè ex pretendente di Gemma Galgani. “Io sto frequentando Juan Luis Ciano“, ha detto la donna dopo essersi complimentata con Veronica e giovanni, sorpresi dalla rivelazione fatta in diretta. “Non era preparato”, hanno poi commentato Giovanni e Veronica come svela Fanpage svelando l’accaduto. L’ex pretendente di Gemma, dunque, ha una nuova fiamma?



