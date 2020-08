Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, niente crisi/ Vacanza romantica a Gallipoli

Torniamo a parlare di Uomini e Donne e di una delle coppie del trono Over più chiacchierate degli ultimi mesi: Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Dopo la fine del programma i due hanno iniziato a frequentarsi seriamente anche fuori e le cose stavano andando molto bene tanto che lei, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha ammesso: “Le cose tra di noi stanno andando avanti e sempre meglio. Lui stesso mi ha confermato che sta facendo dei passi avanti nei miei confronti. Adesso è il momento in cui vorrei ricevere anch’io le mie conferme e delle dimostrazioni. – e ancora – Ho cercato di chiarire gli tutti i suoi dubbi e di spiegarmi dove non riuscivo a essere chiara, per tranquillizzarlo, ma da donna ho bisogno di avere delle sicurezze e di essere corteggiata.” Poi però la svolta inaspettata.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sempre più felici!

Dopo foto di baci appassionati e dichiarazioni positive sul loro rapporto, è arrivata la notizia della rottura tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, dimostrata da alcuni indizi social scovati dai più attenti. Una brutta notizia per i fan del trono Over, che speravano fosse davvero nata una nuova coppia di innamorati. Eppure proprio nelle ultime ore arriva una nuova svolta per la coppia che pare, infatti, abbia smentito la crisi. In alcune stories mostrate sui reciproci profili Instagram, Giovanni e Veronica si sono mostrati insieme e felici, intenti a festeggiare il compleanno della Ursida a Gallipoli, dove la coppia starebbe trascorrendo una breve vacanza. Insomma, allarme rientrato.



