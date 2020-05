Veronica Ursida e Giovanni/ Uomini e Donne: “voglio un figlio, vado avanti se…”

Pubblicità

Veronica Ursida e Giovanni sempre più vicini a Uomini e Donne. La dama e il cavaliere che, nelle scorse puntate, sono stati accusati da Gianni Sperti e Tina Cipollari di avere, in realtà, una storia e di essersi messi d’accordo per continuare a far parte della trasmissione, nella puntata odierna del dating show di canale 5, al centro dello studio, affrontano il tema del futuro. I due continuano a frequentarsi e ammettono di piacersi, ma l’amore non sarebbe ancora scattato al punto che, nessuno dei due sembra avere l’intenzione di lasciare lo studio per continuare la conoscenza senza telecamere. Giovanni, tuttavia, da parte sua, ha le idee chiare e a Veronica svela le condizioni per poter portare avanti la frquentazione. Il cavaliere, infatti, non ha voglia di perdere tempo e dalla donna che diventerà la sua compagna, svela di volere un figlio.

VERONICA URSIDA E GIOVANNI: LUI VUOLE UN FIGLIO

Chiusa la frequentazione con Roberta, Giovanni ha scelto di dedicarsi unicamente a Veronica Ursida. “Ci siamo visti, siamo stati un paio d’ore insieme. Siamo stati talmente bene che queste due ore sono passate velocemente”, ammetterà il cavaliere nella puntata odierna. Deciso ad andare avanti con la Ursida, però, Giovanni mette le mani avanti: “lei mi piace molto. La mia prossima storia dev’essere talmente importante che dovrà regalare quello che sto inseguendo da una vita cioè una famiglia mia, un figlio. Quindi se vale la pena vado avanti”, aggiungerà Giovanni spizzando Veronica. Maria De Filippi, poi, annuncerà l’arrivo di un nuovo pretendente per Veronica? Cosa farà la dama? Accetterà la corte di un nuovo pretendente o deciderà di non conoscerlo continuando esclusivamente con Giovanni?



