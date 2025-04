Veronica Ursida è una delle ospiti della trasmissione di Monica Setti Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda sabato 5 Aprile 2025. La donna racconterà alcuni dettagli sulla sua vita e sulla sua carriera e parlerà probabilmente anche del suo debutto nel mondo del cinema, nel film drammatico Blue che vede tra i protagonisti anche Rocco Siffredi.

Non si conoscono molti dettagli riguardo la vita privata di Veronica Ursida che – nonostante un grande seguito sui social – riesce a essere piuttosto discreta. La donna ha un figlio di 16 anni ma non si conosce molto, ne parlò anni fa ed è sempre stata molto riservata tranne che per qualche post sui propri account social.

Non si conosce il nome del padre del bambino ma Veronica Ursida ha confermato che l’uomo è presente nella sua vita e soprattutto è presente nella vita di suo figlio. Non sappiamo al momento se Veronica Ursida sia fidanzata o meno ma negli anni c’è stata tanta curiosità riguardo la sua vita privata ed i suoi partner.

Veronica Ursida tra le diatribe a Uomini e Donne ed un problema serio

Nel 2020 Veronica Ursida ha partecipato al trono Over di Uomini e Donne e – complice la sua grande bellezza – ha interessato diversi uomini. Prima con Armando Incarnato e successivamente con Giovanni Longobardi la cui storia è poi finita fuori da Uomini e Donne. I due hanno continuato fuori da Uomini e Donne ma dopo la storia è giunta al termine.

Successivamente Veronica ha avuto una relazione con l’imprenditore Vito Fiusco ma anche questa storia è durata piuttosto poco. Negli anni l’ex Dama ha rivelato di aver avuto un problema con uno stalker e ne ha parlato pubblicamente a CoomingSoon: “Ho avuto un problema di stalking con una persona che prendeva foto di me e mio figlio, faceva anche pagine ed è durato tutto per un paio di anni”.

Veronica Ursida ha confermato che per lei non è stato facile superare questo momento ed anzi era tutto molto duro da digerire ed affrontare: “E’ stato un problema pesante e brutto, il momento più difficile da quando sono uscita da Uomini e Donne”, ha spiegato cosi la neo attrice.