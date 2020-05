Veronica Ursida e Roberta Di Padua lite a Uomini e Donne/ “Zitta dillo a tua sorella”

Pubblicità

Ancora scintille nello studio di Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua. Tutto nasce quando la dama di Roma si accomoda al centro dello studio per raccontare come procede la sua conoscenza con Giovanni che ha deciso di chiudere la frequentazione con Roberta per dedicarsi esclusivamente a Veronica. Roberta, da parte sua, non ha mai nascosto di essere molto interessata a Giovanni non credendo, invece, all’interesse di Veronica. Giovanni spiega di essersi avvicinato ulteriormente a Veronica perchè essendo in un momento particolare, gli ha dato quelle dimostrazioni di cui aveva bisogno. “Zitta, sto parlando io”, dice Roberta intervendo sul discorso di Giovanni e rivolgendosi alla Ursida. “Zitta lo dici a tua sorella”, ribatte Veronica. “Mia sorella non la nominare perchè ti porto in giro per tutta Mediaset”, sbotta poi la Di Padua.

VERONICA URSIDA E ROBERTA DI PADUA: SCINTILLE A UOMINI E DONNE

Veronica Ursida e Roberta Di Padua non riescono ad andare d’accordo. Tra le due dame di Uomini e Donne c’è una forte rivalità che le ha portate nuovamente allos contro. “Non nominare la mia famiglia perchè io la tua non la nomino”, dice Roberta. “Portami rispetto”, replica a sua volta la Ursida. “Ma chi sei? Zitta te lo dico fino alla fine. Devi stare zitta perchè stai dicendo una marea di caz*ate“, sbotta ancora Roberta. “Sei una maleducata e ignorante. Non mi devi dire quelle parole. Fai finta che io non esista”, aggiunge ancora Veronica. “Tu non esisti proprio per me“, conclude Roberta mentre Maria De Filippi chiude la questione tra le due dando nuovamente la parola a Giovanni.



