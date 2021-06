Veronica Ursida e Stefano Torrese/ Gli ex Uomini e Donne a cena insieme, ma…

La stagione di Uomini e Donne si è ormai conclusa e per ricominciare a vivere le emozioni dei vari protagonisti sarà necessario aspettare settembre. Tuttavia, con il programma di Maria De Filippi in vacanza, a far notizia sono gli ex protagonisti del trono over. Come fa sapere Isa e Chia, negli scorsi giorni, sono stati pizzicati insieme Veronica Ursida e Stefano Torrese. I due, all’interno di Uomini e donne, avevano trovato l’amore, ma le rispettive storie sono poi finite. Veronica, infatti, ha avuto una storia con Armando Incarnato finita non in modo pacifico. Stefano, invece, ha avuto una storia con Pamela Barretta e anche per lui l’amore è finito poco dopo. Entrambi hanno lasciato la trasmissione, ma sui social, continuano ad essere molto seguiti. Cosa starà accadendo, dunque, tra Veronica e Stefano?

Uomini e Donne/ News 4 giugno: Samantha Curcio, replica agli haters "Mi sono..."

Veronica Ursida e Stefano Torrese, solo una cena d’amicizia?

Cena insieme per Veronica Ursida e Stefano Torrese come fa sapere il portale Isa e Chia anche se non si conosce il motivo di tale frequentazione. Negli scorsi giorni, l’ex dama, come sottolinea anche il portale Gossip e Tv, ha ribadito di essere single e di non avere alcune frequentazione. Quella con Stefano, dunque, è stata una cena in amicizia o, alla base dell’incontro, c’è una futura collaborazione professionale? Sicuramente, nelle prossime ore, a spiegare il tutto potrebbe essere proprio Veronica, molto attiva sui social. Nel frattempo, ai fans, non è sfuggito un dettaglio: pur essendo usciti a cena insieme, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over non si seguono sui social.

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne?/ Dopo l'addio ad Antonella Fiordelisi..Uomini e Donne/ News 2 giugno: Giacomo Czerny, la verità sul lavoro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA