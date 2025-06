Si torna a parlare di Rocco Siffredi, il quale negli ultimi mesi si trova al centro delle polemiche dopo accuse di abusi da parte di donne che hanno lavorato con lui nella realizzazione di film hard. Ma a parte lo scandalo che risolverà in tribunale, oggi il pornoattore è impegnato nella realizzazione di “Blue”, film in cui lavorerà accanto ad una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più chiacchierate di sempre, Veronica Ursida.

Andrea Sempio/ La mamma: “Non mi sono sentita male per il vigile, mio figlio torna a vivere con noi”

Spesso la dama è stata citata nella trasmissione di Maria De Filippi, dato che molti partecipanti hanno svelato il suo vizio di parlare male del dating show. La dama era uscita dal programma insieme a Giovanni Longobardi ma dopo poco tempo ha annunciato la rottura. In seguito si è legata a Vito Fiusco, noto imprenditore, ma anche in quel caso non c’è stato futuro. In seguito si è dedicata ad uno show in Rai, “Mamme del mondo“, dove mentre cucinava raccontava le storie di molte donne. Oggi, invece, la notizia che Veronica Ursida lavorerà insieme a Rocco Siffredi.

Helena Prestes ha tradito Javier Martinez? Ex gieffini pronti a smascherarla/ La verità sull'ex Carlo Motta

Veronica Ursida e Rocco Siffredi insieme in un film: “Il bello deve ancora venire“

L’annuncio di questa nuova esperienza è arrivato dritto dritto dai social dove la donna ha scritto queste parole: “Il cuore già pieno! Giornate intense, tra ciak, emozioni e tramonti spettacolari. Grata per ogni istante vissuto su questo set. Il bello deve ancora venire“. Secondo alcune indiscrezioni, le riprese della pellicola sono iniziate a febbraio 2025 ma ancora non è dato sapere quando uscirà ufficialmente il film con Veronica Ursida e Rocco Siffredi. L’ex dama di Uomini e Donne ha però promesso ai fan di dare notizie al più presto rispetto alla data ufficiale.