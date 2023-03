Veronica Ursida, frecciatina a Gianni Sperti/ L’ex Uomini e Donne sbotta sui social

Veronica Ursida, la frecciatina a Gianni Sperti

Veronica Ursida, dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne da diverso tempo, torna ad essere protagonista indirettamente per una battuta di Gianni Sperti. Tutto è accaduto quando l’opinionista ha commentato il ritorno in trasmissione di Aurora che, dopo due anni, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel parterre del trono over per trovare l’amore. Sperti e Aurora non hanno hai mai avuto un grande rapporto e, spesso, l’opinionista ha attaccato la dama a cui ha lanciato una frecciatina in studio.

“Senti, ti piace questo programma?…Dato che sei tornata…Ricordavo che ne avevate parlato un po’ male tu e la tua amica…ma forse ricordo io male. La tua amica storica, quella bionda, avevate fatto interviste, dirette?“, le parole con cui Sperti ha fatto riferimento a Veronica Ursida, amica di Aurora.

La replica social di Aurora Tropea

Dopo aver ascoltato in tv le parole di Gianni Sperti, Veronica Ursida ha replicato attraverso i social. L’ex dama del trono over, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha così esortato tutti a non parlare più di lei avendo lasciato da tempo la trasmissione.

“Fatevi una vita! Mamma mia, siete pesanti! E voi che mi seguite sapete che non ho mai parlato male del programma, anzi! Ma di certo di G.A.R. non ho stima e non mi piacciono come persone. Basta! Ps: ma quanto vi manco! Ossessionati!”, le parole della Ursida.

