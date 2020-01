Veronica Ursida/ Messaggio per Armando Incarnato: “il sorriso…” (Uomini e Donne)

Veronica Ursida non ha alcuna intenzione di lasciarsi abbattere da quello che è accaduto con Armando Incarnato. La bellissima dama del trono over di Uomini e Donne, subito dopo l’ultima registrazione, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Uno sfogo nato dopo quanto accaduto con Armando. Quest’ultimo, infatti, si è presentato nuovamente nello studio del trono over insieme all’ex fidanzata Jeannette per smentire Gianni Sperti che continua a sostenere che tra i due ci sia ancora una storia d’amore. Jeannette, però, è stata la protagonista anche di un diverbio con Veronica Ursida contro cui l’ex di Armando si sarebbe scagliata sui social. Come svela il Vicolo delle News, Armando non avrebbe difeso Veronica che è stata poi attaccata perchè avrebbe dato l’impressione di voler riprendere la frequentazione. Tuttavia, Veronica ha poi smentito sfogandosi in seguito su Instagram.

VERONICA URSIDA: “IL SORRISO NON LO PERDERE MAI”

Bellissima e con tanta voglia d’innamorarsi, Veronica Ursida ha pubblicato una storia con una canzone di Emma Marrone. Il brano scelto per esprimere il proprio stato d’animo è “Dimentico tutto”. In particolare, la dama del trono over ha condiviso le seguenti frasi: “il sorriso non lo perdere mai qualunque cosa ti accada. Qualcosa ti inventerai non la vei ma è la tua strada e quando ti accorgerai ti sembrerò un’altra storia”. Veronica, dunque, non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore e, soprattutto, al suo sorriso. Armando fa ormai parte del suo passato. La Ursida ha così cominciato il 2020 con tanta voglia d’innamorarsi. Riuscirà a trovare il suo principe azzurro nel parterre del trono over? Il pubblico che si è già affezionato a lei si augura di vederla presto felice accanto ad un uomo che le regali la favola che cerca.

