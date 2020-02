Veronica Ursida, nuovo corteggiatore a Uomini e Donne/ “Dopo un grave incidente…”

Una bella sorpresa nella nuova puntata di Uomini e Donne per Veronica Ursida. Per la dama del trono Over arriva un pretendente che ha chiamato la redazione solo per incontrare lei. Si tratta di un ragazzo molto giovane, che sembra subito colpire l’attenzione della dama ma anche dei presenti in studio. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti si dicono infatti particolarmente colpiti da lui e, soprattutto, dal racconto che fa della sua vita e del suo passato in studio. L’uomo ha 31 anni ma solo un anno fa ha subito un grave incidente dal quale, fortunatamente, si è ristabilito del tutto. Tuttavia, questo episodio così drastico e difficile della sua vita, lo ha portato ad affrontare la vita in modo del tutto nuovo.

Uomini e Donne, Veronica felice per il nuovo corteggiatore

A Uomini e Donne Veronica Ursida incontra un nuovo corteggiatore che sembra davvero deciso a conquistarla e portarla via dallo studio. Racconta di aver avuto sempre relazioni con ragazze più piccole di lui, tuttavia ora cerca una donna che sia matura e abbia già una vita stabile. Veronica rispecchierebbe, dunque, tutti i canoni da lui cercati oggi in una donna. Trova che la donna abbia un mondo da conoscere e le sue parole colpiscono Veronica che decide di tenerlo e uscirci insieme in modo da poterlo conoscere. I due ballano dunque insieme, dando il via alla loro frequentazione. Come procederà? Avranno un seguito?

© RIPRODUZIONE RISERVATA