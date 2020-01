Veronica Ursida/ “Se qualcuno parla male alle spalle…” (Uomini e Donne)

Veronica Ursida ritrova il sorriso dopo la fine del suo rapporto con Armando Incarnato. La bellissima dama del trono over di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di chiudere il cuore all’amore e lasciarsi abbattere dalle critiche. Decisa a trovare l’uomo della sua vita con cui costruire una storia importante, Veronica rimanda al mittente tutte le critiche andando avanti per la propria strada. “Se qualcuno parla male di te alle tue spalle… ridi e lascia correre! Sai bene cosa vali! L’invidia e la cattiveria è brutta! Mantieni sempre il tuo sorriso e vai avanti. Non guardare indietro, guarda sempre la luce no l’ombra”, scrive la dama a cui i corteggiatori non mancano. In questi mesi, però, la Ursida aveva decesio di uscire solo con Armando: ora che, purtroppo, il rapporto con Incarnato è finito, è pronta a rimettersi nuovamente in gioco. Riuscirà a trovare l’amore della sua vita prima che finisca la stagione?

VERONICA URSIDA PRONTA A TROVARE L’AMORE A UOMINI E DONNE

Chi riuscirà a conquistare il cuore della bellissima Veronica Ursida? In attesa di conoscere i suoi nuovi pretendenti, la dama del trono over si consola con il figlio e l’ultimo arrivato in famiglia. “Mio figlio… la mia vita e una piccolissima dolcissima new entry nella nostra family Minu’ (già ci ha rubato il Cuore)”, scrive la Ursida che, nonostante le delusioni sentimentali, non ha alcuna intenzione di non credere più nell’amore. A fare il tifo per lei sono i fans del trono over che si augurano che possa trovare un uomo che la renda serena e felice e che le regali quella favola d’amore che molti protaognisti del passato hanno trovato nello studio di Uomini e Donne. Veronica, dunque, avrà la fortuna che hanno avuto Sossio Aruta e Ursula Bennardo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA