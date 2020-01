Veronica Ursida/ “Spero che il 2020 non mi faccia piangere” (Uomini e Donne)

Veronica Ursida, dama del trono over di Uomini e Donne, che dopo aver frequentato per diversi mesi Armando Incarnato per poi chiudere la conoscenza non riuscendo a fidarsi totalmente di lui, bellissima e con un look scintillante, prima di lanciarsi nei festeggiamenti per la fine del 2019 e l’inizio del 2020, ha ringraziato tutti i suoi followers per gli auguri svelando ciò che desidera per se stessa e per le persone a cui tiene per il prossimo anno. “Ciao a tutti, non riesco a scrivere a tutti e a rispondere a tutti i messaggi” – comincia così il messaggio per il 2020 di Veronica Ursida. “Colgo l’occasione per fare a tutti gli auguri di cuore e vi ringrazio per tutti gli auguri che mi state inviando. Vi mando il mio augurio di cuore per un 2020 fantastico e soprattutto che sia sereno e ricco di soddisfazioni. Tutto quello che che desiderate che si realizzi. Lo stesso vale per me“, afferma Veronica. “2020 ti aspettiamo e soprattutto non ci fare piangere”, aggiunge la dama.

VERONICA URSIDA: IL 2020 LE PORTERA’ L’AMORE?

Veronica Ursida, considerata una delle dame più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne, è molto corteggiata. Mamma di un bambino, ha scelto la trasmissione di Maria De Filippi per rimettersi in gioco sperando di poter trovare l’uomo giusto con cui dare il via ad un nuovo progetto di coppia. Con Armando Incarnato non è andata, ma la dama non perde le speranze sognando un uomo che sia “affascinante, simpatico, sensibile e che abbia il desiderio di rendermi felice davvero”. Il 2020, dunque, porterà nella vita di Veronica il principe azzurro? Qualora arrivasse, la dama, come ha svelato rispondendo alle domande dei followers, potrebbe anche pensare di allargare la famiglia diventando mamma per la seconda volta. La Ursida, dunque, nei prossimi mesi, riuscirà a realizzare il suo sogno d’amore?

