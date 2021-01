Veronica Ursida torna a Uomini e Donne?/ “Potrei ritrovare la voglia di…”

Veronica Ursida tornera a cercare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne? L’ex dama, intervistata su Instagram da Fralof, ha risposto alle domande dei fans e. tra i tanti quesiti, è spuntata anche quella su un probabile ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi. Ufficialmente single dopo la fine della storia con Giovanni Longabardi, non esclude di poter tornare in trasmissione. ““Sinceramente fino a poco tempo fa ti dicevo sicuro di no poiché ero ancora legata ad una persona. Semmai tornerò dovrò essere completamente libera di testa e di cuore. In questo momento non sono occupata, ma tempo fa si. Sicuramente allora non ero pronta anzi, non ci pensavo proprio, se mi veniva posta la domanda dicevo subito ‘no'”.

Oggi, però, le cose sono cambiate anche se Veronica Ursida è consapevole che la decisione finale spetti comunque alla redazione. “Adesso penso che mi potrà tornare la voglia ma non è detto nemmeno che la redazione sia d’accordo. Se il web mi rivuole mi fa piacere perché significa che qualcosa l’ho lasciato e sicuramente avranno visto la differenza di quando c’ero e non c’ero. Ci devo riflettere perché è un po’ impegnativa la cosa”.

VERONICA URSIDA INTERESSATA A RICCARDO GUARNIERI?

Veronica Ursida non sarebbe la prima protagonista a tornare nel parterre di Uomini e Donne dopo essere tornata single. Anche Riccardo Guarnieri, chiusa la storia con ida Platano, si è rimesso in gioco tornando in trasmissione e ricominciando a frequentare Roberta Di Padua con cui aveva avuto già un flirt. A proposito di Riccardo Guarnieri, ai microfoni di Fralof, la Ursida ha detto: “Guardo Uomini e Donne ogni tanto. Ho visto che è tornato Riccardo però io con Riccardo ci ho parlato lo scorso anno e sicuramente è un bell’uomo ma non so, caratterialmente non ci eravamo presi tantissimo”. Dopo aver sofferto tanto per amore, Veronica ha sì voglia di innamorarsi, ma al proprio fianco non ha bisogno di un “ragazzino. Si devono incastrare i tasselli giusti, ho avuto tutti rapporti lunghi non sono una donna da due giorni. Incrocio le dita. Poi se non verrà me ne farò una ragione”.



