Veronica Ursida/ Uomini e Donne: Gianni Sperti le chiede il cellulare e…

Gianni Sperti ha deciso di puntare il dito contro Veronica Ursida, non credendo nella sua buona fede. Tutto ciò accadrà oggi, dopo i pesanti insulti della ex di Armando e la sua volontà di continuare ad uscire con il cavaliere campano. “A quel punto Gianni chiede alla donna di tirare fuori i suoi due cellulari per controllare se stanno d’accordo – si legge sul VicoloDelleNews – perché gli pare assurdo che dopo tutto ciò lei non batta ciglio mentre con Luca ha voluto chiudere subito per un nonnulla. Dai cellulari non escono però informazioni compromettenti e lei ribadisce la volontà di chiudere con Armando”. Ed infatti, anche intervistata dal Magazine del dating show, ha confermato di avere chiuso con lui: “Sono una donna estremamente istintiva e vivo le storie in tutto e per tutto quando il mio cuore si apre. Il rimpianto che ho è che, se non avessi conosciuto Armando o comunque intrapreso questa conoscenza durata tre mesi con lui, forse nel frattempo avrei iniziato qualche altra frequentazione e oggi sarei stata più felice. In ogni caso le mie sono solo supposizioni e quello che conta è che io sia stata sempre me stessa; i rimpianti e i rimorsi lasciano il tempo che trovano”.

Veronica Ursida chiude con Armando Incarnato: le dichiarazioni

Veronica Ursida da questa esperienza si augura di riuscire a ritrovare il sorriso e la spensieratezza. Ed infatti la dama del trono over confida di avere l’esigenza di tornare ad essere serena. Armando Incarnato, sempre intervistato dallo stesso Magazine, ha svelato di avere ammirato della dama l’eleganza, la bontà, il fatto che è sia persona davvero gentile, carina nei modi oltre che indubbiamente bella: “Purtroppo però lei mi ha sminuito non capendo che io non ho mai mancato di rispetto a lei, tutt’altro. – afferma il cavaliere – È forse l’unica donna che non ho mai “screditato” a Uomini e Donne. Lei non è stata cattiva nei miei confronti, ma è stata in più occasioni poco chiara e nelle ultime puntate ci sono stati troppi scontri”. Il cavaliere ha anche affermato di non volere stare in guerra con lei, per poi concludere: “Non so se sono io che mi rapporto a persone che non fanno per me o semplicemente non mi so rapportare alle donne, anche se, qualora fosse così, non capisco come mai queste si aprano con me. In questo momento è il caso di resettare tutto…”.

