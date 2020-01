Veronica Ursida Vs Armando Incarnato/ “4 per Batwoman? Pessimo!” (Uomini e donne)

Chi non vorrebbe accanto a sé Veronica Ursida? Figuriamoci poi averla vestita da Catwoman, stretta in una tuta nera e aderente con tanto di frustino in mano. A quanto pare però Armando Ursida non la pensa come il 99% degli uomini che seguono Uomini e donne e che reputano la dama una delle più belle mai passate in trasmissione. Il bel cavaliere subisce l’effetto “della volpe e dell’uva” o realmente non è stato ammaliato dalla dama che oggi in passerella sfilerà vestita proprio dalla famosa eroina dei fumetti? Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne dopo la sfilata, Armando Incarnato alzerà la sua paletta con un bel quattro per la dama e a quel punto succederà di tutto. Veronica capisce bene questo accanimento e subito si volta verso di lui per “ringraziare per il quattro visto che si aspettava addirittura un due” ma non è dello stesso parere Tina Cipollari che attacca senza mezze misure il bel cavaliere.

VERONICA URSIDA E ARMANDO INCARNATO ANCORA ALLO SCONTRO

Tina Cipollari inveisce contro di lui: “Quattro Armando è proprio… dimostra quello che sei, un omicciolo perché ora dare 4 ad una donna con cui sei uscito e hai intrapreso una relazione che come è stata non si sa però..”. Della stessa idea anche Gianni Sperti che a Uomini e donne rilancia subito: “E’ proprio una ripicca da bambini dell’asilo”. Armando Incarnato li guarda un po’ non proprio felice ma siamo sicuri che oggi, in puntata, non avrà modo di rimanere zitto e risponderà sia alla dama che ai due opinionisti, il resto lo scopriremo man mano che la puntata andrà avanti perché sfilata è sempre sinonimo di liti, questo è certo.

