Veronica Ursida vs Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “eliminiamo il suo voto”

Veronica Ursida si scaglia contro Armando Incarnato. La dama del trono over di Uomini e Donne apre la sfilata dal tema “Ghiaccio bollente” e si presenta in passerella come la regina del ghiaccio. Bellissima e molto sensuale, Veronica porta a casa voti altissimi, tranne quello di Armando che le dà solo un cinque. “Sei proprio un omuncolo. Le dai cinque solo perchè lei ti ha smascherato in alcune occasioni. Il tuo voto non è reale“, sbotta Tina Cipollari che punta il dito contro il cavaliere. “Non è vero, l’altra volta le ho dato 10 ma stavolta non mi piace. Dobbiamo votare il vestito o la bellezza?“, si difende Armando, convinto di essere stato obiettivo nella valutazione della sfilata di Veronica. La Ursida che dagli altri cavaliere ha ottenuto voti tra l’otto e il dieci, fa così una richiesta a Maria De Filippi.

VERONICA URSIDA CONTRO ARMANDO INCARNATO: AL SUO POSTO VOTA GIANNI SPERTI

Veronica Ursida, convinta che il voto di Armando Incarnato renda inutile la sua sfilata, chiede a Maria De Filippi di non far votare più Armando Incarnato. “L’unico che può votare a questo punto è Gianni Sperti“, commenta la padrona di casa. L’opinionista accetta il compito e dà un otto a Veronica mentre Tina Cipollari dà 10 alla dama bionda. “Tu non devi votare più”, ribadisce Tina Cipollari. “Il tuo non è un voto leale“, commenta Tina. “Non è la prima volta che lo fai e abbassi la media”, aggiunge ancora Gianni Sperti che, poi, difende il proprio modo di votare – “io, nonostante le antipatie, riesco ad essere obiettivo”.

