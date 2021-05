Veronica Vieri Vs Belen Rodriguez?/ “La sorella di Christian la accusa di plagio”

Veronica Vieri, sorella del celebre ex calciatore Christian Vieri, e Belen Rodriguez sarebbero sul piede di guerra. A lanciare l’inciscrezione, in diretta a Ogni Mattina, è stato il giornalista e esperto di gossip Santo Pirrotta. Nella sua rubrica, tenuta nello show condotto da Adriana Volpe, il giornalista svela di una vera e propria battaglia legale partita da Veronica che accusa la Rodriguez di plagio. La sorella di Bobo ha infatti lanciato ormai da qualche anno la sua linea di moda per bambini, il cui marchio prende il nome di Rock ‘n Lullaby. Il plagio si sarebbe consumato proprio ai danni di questa linea di abbigliamento. Ma cos’è accaduto nello specifico?

Belen Rodriguez accusata di plagio dalla sorella di Vieri: ecco cos’è accaduto

Stando a quanto ha spiegato Pirrotta in diretta a Tv8, “Veronica ha lanciato una linea di tute e ne ha spedita una a Belen che l’ha pubblicizzata sui social – da qui si sarebbe poi scatenato il putiferio -. Il guaio è che pure la showgirl argentina ha deciso di lanciare una linea di tute e Veronica non l’ha presa molto bene, pare che sia già passata alle vie legali per ottenere un risarcimento per plagio…”, ha dunque chiarito l’esperto di gossip. Insomma, tra le due donne sarebbe partita una battaglia che potrebbe dunque portare a scontrarsi in tribunale. C’è però da dire che nessuna delle due si è al momento espressa sulla questione, né per confermarla né, tantomento, per smentirla in modo definitivo.

