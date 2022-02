Verratti compra un’isola sul Metaverso/ “Progetto ambizioso che guarda al futuro”

Un progetto che va oltre il calcio. Marco Verratti ha comprato un’isola sul Metaverso, un mondo virtuale. Si tratta del primo giocatore al mondo a fare un investimento del genere. Lo stesso calciatore del Psg ha raccontato la scelta di investire nell’isola sul Metaverso, un mondo nel quale si è rappresentati attraverso un avatar. Ai microfoni di Calciomercato.com, ha detto: “Ci tenevo molto a questo raggiungere questo obiettivo per primo, credo molto nelle nuove tecnologie e in questo ci tenevo a essere precursore dei tempi e un esempio da seguire per tanti altri. Quando me lo hanno proposto non ho mai pensato fosse una follia. Ho creduto fin da subito che fosse un’idea pazzesca e potesse divertirmi. Chiaramente ci sarà anche uno stadio”.

L’acquisto dell’isola è avvenuto grazie alla consulenza di Acta Fintech, società guidata da Gian Luca Comandini e Fabiano Taliani. Le isole digitali in vendita su Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in NFT di lusso, sono ben 25. Una di queste è stata acquistata proprio dal centrocampista del Psg e della Nazionale azzurra. Ma cosa c’è dietro all’acquisto?

Verratti acquista isola nel Metaverso: parla l’esperto Comandini

Gian Luca Comandini, massimo esperto di blockchain e NFT in Italia e consulente digitale di molti personaggi del mondo dello sport e non solo, ha spiegato cosa c’è dietro l’acquisto da parte del giocatore: “Pochi anni fa la blockchain ci ha dato segnali di una rivoluzione nel mondo che conosciamo. Ora il Metaverso, che è una delle sue applicazioni, ci sta facendo capire il trend per i prossimi vent’anni; non soltanto da un punto di vista ludico”.

“Marco è ufficialmente il primo calciatore al mondo a credere in questo mondo e investire in un progetto ambizioso e che guarda al futuro. Sono onorato che mi abbia scelto per salire a bordo, ci sarà da divertirsi!”. In futuro, comunque, Verratti potrebbe portare avanti altri progetti sul Metaverso: “Quest’isola è solo un assaggio. Lo vedrete nei prossimi mesi…”.

